Actualidade

O Município da Batalha vai lançar um concurso público para proteção ambiental do Mosteiro, no valor de 485,8 mil euros, um projeto ambicionado há mais de duas décadas, anunciou hoje a autarquia.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Câmara da Batalha refere que assinala o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com o lançamento do concurso público para a realização da empreitada designada por "Operação Urbanística de Salvaguarda aos Impactos de Ruído e Poluição sobre o Mosteiro Santa Maria da Vitória".

O projeto, no valor de 485,8 mil euros, será objeto de apoio através de fundos europeus do Centro 2020, no âmbito das intervenções de requalificação aprovadas no Plano de Ação de Regeneração Urbana da vila da Batalha.