Actualidade

O vereador da Cultura de Ílhavo, Paulo Costa, afirmou que o investimento nas atividades culturais "é um caminho sem retorno e sem paragem" no Município.

Paulo Costa falava na apresentação da programação trimestral do "23 milhas", designação da gestão comum dos espaços culturais, inspirada no alcance do Farol da Barra.

"Fazemos muitas coisas, algumas correm melhor e outras pior, mas estamos certos de que este é o caminho correto e esta aposta que fizemos em investir na nossa cultura não vai ter retorno nem paragem e começa a dar frutos. O público nas nossas salas aumentou e hoje temos cada vez mais jovens que vêm ter connosco para fazer coisas. Já não somos nós que andamos atrás deles", disse.