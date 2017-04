arte

Um exposição com 150 peças, na sua maioria provenientes do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, é inaugurada a 27 de abril, no Luxemburgo, para mostrar como os descobrimentos portugueses ligaram o mundo, influenciando a história da arte.

Intitulada "Drawing the World" ("Desenhando o Mundo", em tradução livre), a exposição ficará patente ao público entre 28 abril e 15 de outubro, no Musée National d'Histoire et Art (MNHA), resultante de uma parceria estabelecida entre ambas as instituições.

Fonte do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) contactada pela agência Lusa indicou que a exposição, que estará patente no MNHA será acompanhada por um ciclo de conferências dedicadas a temas de história da arte portuguesa.