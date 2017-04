Actualidade

O Fundo Monetário Internacional considera que o setor bancário europeu está sobredimensionado em alguns países, referindo que em Portugal há demasiados funcionários e balcões e que é necessário reduzir o crédito problemático em balanço.

No Relatório de Estabilidade Financeira Global, hoje conhecido, o FMI considera que houve "progressos consideráveis" nos últimos anos no setor bancário europeu, tendo agora os bancos mais capital (citando inclusivamente as recentes recapitalizações em Portugal e também em Itália), regulação mais exigente e melhor supervisão e continuando os esforços para adaptar os modelos de negócio, até ajudados pela melhoria da economia.

Contudo, avisa, tal ainda não foi suficiente para "restaurar a rentabilidade" dos bancos de forma sólida, permanecendo muitos desafios.