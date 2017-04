Actualidade

O presidente do Governo da Madeira e líder dos sociais-democratas madeirenses, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que o PSD "fez um trabalho patriótico" para salvar Portugal, recusando "entrar em "guerras" relacionadas com a liderança do partido.

"O que se passou a nível da intervenção do Governo PSD/CDS foi uma situação de emergência, onde o PSD e o seu líder fizeram um trabalho patriótico que foi salvar Portugal de uma situação caótica de bancarrota", disse Miguel Albuquerque numa entrevista à agência Lusa numa altura em que cumpre dois anos de mandato à frente do executivo da Madeira.

Miguel Albuquerque tomou posse a 20 de abril de 2015, depois de ter vencido as eleições diretas no PSD/Madeira, substituindo no cargo Alberto João Jardim que esteve em funções durante 37 anos.