Actualidade

A primeira-ministra britânica, Theresa May, defendeu hoje a antecipação das eleições legislativas com a necessidade de aproveitar a "janela de oportunidade" antes de se iniciarem as negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.

No discurso de abertura do debate parlamentar sobre a moção para a marcação de eleições legislativas antecipadas a 08 de junho, a líder do partido Conservador afirmou que esta é "a melhor forma de garantir a segurança e estabilidade que necessitamos para assegurar o melhor acordo para o Reino Unido nas negociações do 'Brexit' e aproveitar as oportunidades que se seguem".

A chefe do governo entende ser do "interesse nacional" realizar estas eleições agora, enquanto os restantes 27 Estados-membros da UE concertam a sua posição e as orientações para o 'Brexit'.