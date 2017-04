Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou a estimativa para o défice orçamental deste ano, para 1,9% do PIB, mas continua a estar mais pessimista do que o Governo não só para 2017, mas para os anos seguintes.

No 'Fiscal Monitor', um relatório com as previsões orçamentais para vários países do mundo divulgado hoje, o FMI melhorou as estimativas face às últimas projeções conhecidas em fevereiro, quando antecipava défices de 2,1% e de 2,3% este ano e no próximo.

Agora, o Fundo, num documento que é coordenado pelo antigo ministro das Finanças Vítor Gaspar (agora diretor no FMI), estima que o défice orçamental fique nos 1,9% este ano, subindo depois para 2,2% nos dois anos seguintes, para 2,3% em 2020, para 2,4% em 2021 e atingindo 2,6% em 2022.