Actualidade

Oitenta e dois trabalhadores humanitários morreram no Sudão do Sul desde 2013, informou hoje o responsável do gabinete de coordenação de assuntos humanitários (OCHA) da ONU no país, Eugene Owusu.

"Um total de 82 trabalhadores humanitários perderam a vida enquanto realizavam o seu trabalho desde que começou o conflito em dezembro de 2013", disse Owusu aos meios de comunicação social na capital, Juba.

O coordenador pediu às partes em conflito que parem os confrontos e "o assédio" do pessoal humanitário.