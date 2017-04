Actualidade

A Câmara do Porto aprovou hoje, com o voto contra da CDU e a abstenção de Ricardo Almeida, do PSD, o relatório de gestão de 2016, que a maioria destacou como "um ano histórico de redução de endividamento bancário".

Na reunião pública do executivo, a CDU criticou a baixa execução orçamental da autarquia e um excedente de 66 milhões de euros, ao passo que o vereador social-democrata Ricardo Almeida disse não poder "votar a favor" de "um exagero no elogio" do presidente Rui Moreira (independente) em relação às contas da autarquia e à "obsessão relativamente ao mandato anterior", liderado por Rui Rio (eleito pelo PSD/CDS).

"Se há alguém que tem sabido elogiar o executivo anterior tenho sido eu. Uma das questões que levou à minha eleição foi a das boas contas. As comparações fazem-se sempre, designadamente em fim de mandato. Eu gosto mais de comparar o Porto com o Porto", afirmou Moreira.