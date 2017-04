Actualidade

O atual modelo de Governo não só acabou com o chamado "arco da governação" como conseguiu "derrubar o último resquício do muro de Berlim", defendeu hoje o secretário-geral do PS, António Costa.

"O que temos conseguido demonstrar desde as últimas eleições legislativas não foi só ter acabado com o 'arco da governação', foi ter conseguido derrubar o último resquício do muro de Berlim, que tinha subsistido ao longo destes anos todos", disse António Costa, que falava hoje num hotel em Coimbra, durante um almoço com 19 fundadores do PS e que assinalou os 44 anos da criação do partido, em 1973, na Alemanha.

A atual experiência governativa demonstra que "é possível trabalhar com outros partidos da esquerda portuguesa num quadro de uma esquerda plural", sublinhou.