Actualidade

PSD e CDS-PP atacaram hoje o Governo pela queda no investimento registada em 2016, com o ministro do Planeamento, Pedro Marques, a acusar o executivo desses dois partidos de terem "atrasado" a inversão do ciclo.

Na parte inicial do debate dos programas de Estabilidade e Nacional de Reformas, que hoje decorre no parlamento, o líder parlamentar do CDS-PP Nuno Magalhães desafiou o Governo a levar estes documentos a votos, repto que ficou sem resposta por parte do ministro Pedro Marques.

"Se este Programa de Estabilidade (PE) é assim tão bom, se representa o sucesso deste Governo porque é que não o levam a votos? (...) Se é assim tão bom, leve a votos", desafiou Nuno Magalhães.