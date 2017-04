Actualidade

O coreógrafo Rui Horta regressa ao palco como bailarino com "Vespa", um "exercício de solidão" em que o artista aproveita a "janela de oportunidade" para usar o corpo após 30 anos "escondido atrás das obras" que criou.

Não procura o aplauso, não tem necessidade de ser amado, confessa, mas sobe ao palco no dia em que faz 60 anos para se dar a conhecer tal como um "serial killer" quando se entrega, comparação do próprio Rui Horta, que reconhece a "esquizofrenia" de um espetáculo em que é criador e intérprete, situação que descreve como "tramada", e assume que Vespa é "pessoalíssimo" mas não autobiográfico.

Sentado no palco, pés á solta, mãos entrelaçadas, de olhos fechados, Rui Horta descreve o espetáculo que estreia no palco na quinta-feira, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, como uma "espécie de fogo", um jogo de extremos em que um zumbir de um inseto na cabeça revela a insatisfação que, acredita o artista, é a "razão do percurso, da viagem civilizacional" do homem.