Actualidade

O grupo parlamentar do PCP vai apresentar hoje no parlamento um projeto de deliberação para criar uma comissão eventual de "avaliação do endividamento público e externo", segundo documento a que a Lusa teve acesso.

A referida comissão parlamentar, a ser constituída, visará "analisar as causas do endividamento do país, fazer o diagnóstico da situação atual, perspetivar a evolução futura e debater as soluções para a redução substancial dos encargos com a dívida pública e externa".

"A comissão eventual delibera sobre as diligências a efetuar para prosseguir o seu objeto e elabora um relatório conclusivo dos seus trabalhos até ao final da terceira sessão legislativa da XIII Legislatura", lê-se o documento.