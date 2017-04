Actualidade

Filmes, debates, 'workshops' e atividades para crianças integram o programa do primeiro Festival Política, que decorre sexta-feira e sábado no Cinema São Jorge, em Lisboa, tendo como objetivo pôr a abstenção na agenda e encontrar soluções para a combater.

Na página oficial da iniciativa - oriunda da sociedade civil, com coprodução EGEAC/Produtores Associados e inserida no programa "Abril em Lisboa" - os próprios organizadores explicam "porquê mais um Festival", considerando que "a abstenção é o elefante no meio da sala do debate político de um país repleto de eleitores desinteressados e de políticos assustados com o pulsar da opinião pública".

"Há uma frase repetida em todas as noites eleitorais. Perante os números da abstenção, os políticos garantem que vão refletir sobre o que leva uma parte significativa dos portugueses a afastarem-se da participação da vida pública", destacam.