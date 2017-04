Actualidade

O "progresso" real e falso, nos últimos dez anos, na República Democrática do Congo, é o tema do espetáculo "Diálogo direto Kinshasa Lisboa" que se estreia na quinta-feira, no Teatro Municipal Maria Matos, na capital portuguesa.

O espetáculo, uma encomenda do Maria Matos aos artistas alemães Monika Gintersdorfer e a Knut Klassen, vai estar em cena até sábado e resulta de uma reflexão "pouco comum da realidade africana", como disse à Lusa a encenadora Monika Gintersdorfer.

No "Diálogo direto Kinshasa Lisboa", os atores analisam "criticamente" os "aparentemente apolíticos 'Objetivos do Desenvolvimento do Milénio', justapondo o universalismo do programa da Organização das Nações Unidas à realidade local do desenvolvimento urbano e artístico em Kinshasa, na última década", disse a encenadora.