Actualidade

Plantas e objetos recolhidos nos séculos XIX e XX, maioritariamente em África, e cujo uso foi apropriado pelos povos europeus, fazem parte da exposição "Plantas e Povos" que é inaugurada na quinta-feira em Lisboa.

"É uma forma de a ciência europeia tomar conhecimento do uso local e depois apropriar-se desse uso e dar outras utilizações ou as mesmas a estas plantas", disse hoje, em declarações à Lusa, José Pedro Sousa Dias, diretor do Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC), onde a mostra vai estar patente.

Trata-se de uma exposição "de objetos que foram recolhidos em diferentes locais do globo, ilustrando o seu uso pelas populações locais, principalmente em África, mas também na Ásia e na América". "A Europa deve muito aos povos que colonizou para ter estes objetos para diferentes usos: vestuário, saúde, alimentação, questões religiosas e também construção de instrumentos e barcos", referiu.