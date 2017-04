Actualidade

A ex-presidente da Assembleia da República Assunção Esteves fez hoje o elogio da política, à qual pediu "soluções criativas", no discurso de inauguração do seu retrato na galeria dos presidentes do parlamento português.

"Não é fácil, mas o discurso político está cheio de diagnósticos e nós precisamos de fazer um esforço, que não é apenas um esforço de vontade, mas também um esforço de imaginação. É preciso criar soluções criativas", desafiou Assunção Esteves.

A cerimónia de inauguração do retrato da primeira mulher presidente da Assembleia da República ficou marcada pelo sublinhado agradecimento de Assunção Esteves ao presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, pela oportunidade que lhe concedeu e pela forma como respeitou as suas funções, exercidas durante o período do programa de ajustamento financeiro.