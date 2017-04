Actualidade

A loucura e as várias máscaras que a humanidade utiliza, consoante as funções que desempenha, são o tema da peça "Henrique IV", de Luigi Pirandello, que o Teatro A Comuna estreia no dia 27, para assinalar os 45 anos da companhia.

Com versão cénica e encenação de João Mota, "Henrique IV" gira em torno "da realidade e da fantasia, da tensão e da loucura, e faz-nos pensar sobre quem são afinal os loucos", disse à agência Lusa o encenador João Mota.

Com esta nova produção sob nome próprio, que sucede a "O terrorista elegante", de Mia Couto e José Eduardo Agualusa, em outubro último, a Comuna tem ainda por objetivo comemorar os 60 anos de carreira de João Mota e os 50 de Carlos Paulo, fundadores da companhia.