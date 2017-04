Actualidade

Um incêndio de grandes proporções obrigou ao corte do trânsito no IP 4 na zona do Marão, Vila Real, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros da Cruz branca.

Segundo Orlando Matos, o forte vento que se faz sentir na região está a dificultar o combate às chamas, que estão queimar uma zona de povoamento florestal.

O avanço do fogo sobre o IP 4 está a obrigar ao reposicionamento dos meios destacados para combater as chamas, que envolvem 88 bombeiros, apoiados por 26 veículos.