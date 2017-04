Actualidade

O presidente executivo da EDP, António Mexia, destacou hoje que as energias renováveis são o principal motor de crescimento da empresa e que a OPA recentemente lançada sobre a EDP Renováveis reforça a aposta nesse segmento.

"Essa operação vai acentuar o principal foco de crescimento da companhia", afirmou aos jornalistas António Mexia, no final da assembleia geral anual de acionistas da EDP, na qual foram aprovados todos os pontos que constavam na ordem de trabalhos, entre os quais as contas de 2016, com mais de 99% dos votos do capital representado.

Mexia salientou por diversas vezes que, uma vez que está em curso a Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a EDP Renováveis, não pode fazer comentários sobre a operação além dos que já foram apresentados ao mercado.