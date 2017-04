Incêndios

Mais de uma centena de bombeiros combate um incêndio florestal que deflagrou há cerca de duas horas no concelho de Oliveira de Frades, informou hoje fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio começou a lavrar por volta das 19:00, em São João da Serra, no concelho de Oliveira de Frades, e tem no seu combate "110 bombeiros, apoiados por 32 veículos".

A fonte dos bombeiros manifestou à agência Lusa, cerca das 21:00, a esperança de que a anunciada vinda de chuva ajude a combater o incêndio, uma vez que "está a trovejar na zona".