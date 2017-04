Actualidade

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou hoje para o perigo de incêndios florestais nos próximos três dias, especialmente nas regiões norte e centro, e lembrou que a lei proíbe queimadas.

Num "aviso à população" a ANPC refere as previsões (do Instituto Português do Mar e da Atmosfera) de temperaturas entre os 28 e os 30 graus na generalidade do território e de vento moderado a forte e com rajadas até 70 quilómetros por hora nas terras altas.

A situação meteorológica leva a que os índices de risco de incêndio sejam elevados a muito elevados nas regiões norte e centro, pelo que não é permitido nessas zonas a realização de queimadas, lembra a ANPC.