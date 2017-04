Liga dos Campeões

Não estava no fundo da tabela, mas também não surgia entre os oito principais candidatos a vencer a Liga dos Campeões. Nada que tivesse incomodado Leonardo Jardim, que foi catapultando a sua equipa até às meias-finais.

Numa eliminatória que ficará sempre marcada pelo atentado contra o Dortmund na 1ª mão, que adiou o jogo por um dia, a verdade é que o Monaco mostrou ser não só uma equipa talentosa, mas sobretudo bem organizada e solidária.

Sobretudo ontem, em que voltou a superiorizar-se a uma equipa alemã que foi sempre claramente superior ao Benfica, por exemplo.

Com Bernardo Silva e João Moutinho a titulares – Raphaël Guerreiro também alinhou do outro lado –, ao intervalo a equipa do principado já vencia por 2-0, carimbando (3-1) a presença no sorteio de amanhã.

No outro jogo da noite, a Juventus segurou a vantagem de Turim e eliminou o Barcelona – André Gomes não saiu do banco –, que foi incapaz de marcar apesar das inúmeras oportunidades criadas.