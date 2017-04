Incêndios

A chuva está a ajudar a combater o incêndio que deflagrou hoje à tarde em Campeã, no concelho de Vila Real, com as três frentes ativas "a evoluir para o combate" positivo, disse o comandante distrital.

"O incêndio deflagrou às 14:30 e foram mobilizados para o local cerca de 190 operacionais. Neste momento está com três frentes ativas, uma no concelho de Vila Real e duas em Amarante, adiantou o comandante distrital de Operações de Socorro, Álvaro Ribeiro.

O mesmo operacional adiantou que os bombeiros estão a "concentrar meios nas frentes onde havia mais dificuldade", por anteriormente não o ter podido fazer "por questões de segurança".