Actualidade

Moradores de três prédios na Rua do Bonfim, Porto, foram retirados das suas casas na quarta-feira à noite, estando as autoridades a avaliar um "objeto improvisado", para averiguar se contém material explosivo, disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo a comissária Lúcia Teixeira, do comando da PSP do Porto, foram retiradas "entre 20 a 30 pessoas", de três prédios contíguos na Rua do Bonfim, onde foi cortada a circulação de trânsito automóvel e de pessoas.

A PSP do Porto recebeu um alerta, cerca das 22:30 de quarta-feira, sobre a existência de "um objeto suspeito que se encontrava na entrada de um prédio". Quando a PSP chegou ao local, encontrou um "objeto improvisado, que não é uma mala, é um objeto montado", referiu a mesma fonte da polícia.