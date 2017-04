Actualidade

Delegações de 29 países participam hoje e na sexta-feira, na ilha Terceira, numa cimeira que visa preparar a criação do centro internacional de investigação dos Açores para o Atlântico.

O encontro "Atlantic Interactions", no qual são esperados mais de 200 participantes, encerra a fase de debate preparatório para a constituição do Atlantic International Research Center (AIR Center), direcionado para a investigação com aplicação prática sobre o Atlântico, nas áreas do clima, dos oceanos, da atmosfera, das energias renováveis, do espaço e do processamento de dados.

Na cimeira estarão representantes de governos, empresas e instituições académicas e científicas.