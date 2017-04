Venezuela

Um militar venezuelano foi morto a tiro na quarta-feira, num protesto violento contra o Governo em San Antonio de los Altos, no estado de Miranda, perto de Caracas, informou o Defensor do Povo, Tarek William Saab.

Saab explicou que o segundo sargento da Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militarizada), Neomar San Clemente Barrios, foi morto por um atirador no município de Los Salias, localidade satélite da capital venezuelana.

Um coronel, Juan Carlos Arias, ficou ferido, indicou o Defensor do Povo, uma das instâncias do Poder Cidadão na Venezuela, que promove e defende os Direitos Humanos no país.