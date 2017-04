Incêndios

Os concelhos de Pampilhosa da Serra (Coimbra) e Monchique (Faro) estão hoje em risco "Máximo" de incêndio e outros 26 em risco "Muito Elevado", depois do alerta lançado na quarta-feira pela Proteção Civil.

As regiões norte e centro são as visadas no alerta para perigo de incêndios florestais emitido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) na quarta-feira e que vigora até sábado.

De acordo com as informações disponíveis às 06:45 no site da Proteção Civil, estão cinco incêndios ainda ativos, todos no norte do país, o maior em Vila Real e que mobiliza 95 homens e 33 veículos.