Actualidade

A Coreia do Norte acusou hoje os Estados Unidos de tentarem aumentar a tensão na península coreana com a visita do vice-Presidente a Seul, onde aconselhou Pyongyang a não testar a determinação de Washington.

Os meios de comunicação norte-coreanos fizeram pela primeira vez eco da visita de Mike Pence e da reunião com o Presidente sul-coreano em exercício, Hwang Kyo-anh, num texto publicado no portal de propaganda norte-coreano Uriminzokkiri.

No texto, os Estados Unidos são acusados de "terem perdido a noção da situação e o juízo", ao quererem avivar o sentimento anti-coreano.