Actualidade

A Ordem dos Médicos vai definir tempos padrão de consultas por especialidade que terão de passar a ser cumpridos nos serviços públicos e privados, para melhorar a relação médico/doente.

Segundo o bastonário, a ideia é definir para cada especialidade um tempo padrão de consultas, que se traduz num tempo mínimo de intervalo entre marcação de consultas.

"A definição das boas práticas médicas é uma atribuição da Ordem dos Médicos. Nesta perspetiva, é óbvio que a Ordem vai definir o que são as boas práticas, que terão de ser cumpridas no serviço público e privado. Vamos definir com bom senso, colégio [de especialidade] a colégio, com base também no que são os indicadores internacionais", explicou à agência Lusa o bastonário, Miguel Guimarães.