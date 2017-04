Sarampo

Uma petição a defender a vacinação obrigatória já recolheu mais de 1.100 assinaturas, segundo o documento divulgado no 'site' Petição Pública.

No texto da petição, que aparece no topo da lista das últimas petições criadas no 'site' Petição Pública, os signatários defendem que "é cada vez mais importante alertar as pessoas para a necessidade de vacinar as crianças", depois de na quarta-feira ter sido conhecida em Portugal a primeira morte por sarampo, de uma jovem de 17 anos que não estava vacinada.

"Por uma questão de saúde pública, não queremos que exista um retrocesso civilizacional no que à evolução médica diz respeito", recordam os signatários da petição, que até às 08:25 tinha recolhido 1.122 assinaturas, algumas de médicos e outros profissionais de saúde.