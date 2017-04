Incêndios

A proteção civil acionou, hoje de manhã, um meio aéreo para combater o incêndio que lavra desta as 01:39 no lugar de Lourido, freguesia de Entre Ambos-os-Rios, Ponte da Barca, em zona do Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG).

De acordo com fonte do Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, as chamas lavram em zona de mato, do concelho de Ponte da Barca.

No terreno encontravam-se pelas 09:00, mais de 20 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, Sapadores Florestais e Grupo de Intervenção da GNR (GIPS).