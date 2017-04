Actualidade

A nave russa Soyuz MS-04, com dois tripulantes a bordo, foi lançada hoje do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, rumo à Estação Espacial Internacional, informou o Centro de Controlo de Voos Espaciais da Rússia.

Na Soyuz viajam o cosmonauta russo Fiodor Yurchijin e o astronauta norte-americano Jack Fischer, que se vão juntar aos atuais tripulantes da plataforma orbital: os russos Oleg Novitski, a norte-americana Peggy Whitson e o francês Thomas Pesquet.

O lançamento aconteceu às 07:13 TMG (08:13 em Lisboa) com ajuda de um foguete Soyuz-FG, e segundo o plano de voo a nave vai chegar ainda hoje ao destino, às 13:22 TMG (14:22 em Lisboa).