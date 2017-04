Actualidade

O Conselho de Segurança Nuclear espanhol classificou na quarta-feira como sendo de "grau zero" ("sem significado para a segurança") o incidente ocorrido nas bombas que alimentam o sistema contra incêndios da central Trillo (Espanha).

"O sucedido, que não teve impacto nos trabalhadores, no público nem no meio-ambiente, foi classificado provisoriamente com nível zero na Escala Internacional de Situações Nucleares", conclui o CSN em comunicado.

A central nuclear de Trillo, situada a cerca de 150 km a leste de Madrid, comunicou ao CSN no final da manhã de quarta-feira ter detetado que duas das três bombas que alimentam o "sistema contra incêndios convencional" tinham estado "inoperacionais conjuntamente durante mais de sete dias, sem que tenham sido tomadas as ações" previstas nos regulamentos.