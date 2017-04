Música

O Proença-a-Nova Rock Fest, cuja primeira edição se realiza no dia 24 de junho, conta com a presença de bandas como os Peste & Sida, Bizarra Locomotiva ou The Poppers.

"O Rock Fest surgiu como resposta a várias solicitações dos jovens do concelho que gostariam de criar um festival rock em Proença-a-Nova", disse hoje à agência Lusa o vice-presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Manso.

O evento, que decorre no Parque Urbano desta vila do distrito de Castelo Branco, tem início marcado para as 18:30 e conta com a participação de bandas como os Peste & Sida, Bizarra Locomotiva, The Poppers, Insch e Fast Eddie Nelson, sendo que as entradas são gratuitas.