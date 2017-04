Actualidade

O arquiteto Siza Vieira vai dar uma entrevista de vida na edição deste ano do festival Literatura em Viagem (LeV), anunciou a organização do evento que se realiza de 12 a 14 de maio, em Matosinhos.

Com moderação do jornalista do Expresso Valdemar Cruz, o prémio Pritzker, nascido em Matosinhos em 1933, vai marcar presença no LeV no segundo dia do festival, horas antes do que é também apresentado como uma entrevista de vida, no caso ao jornalista Rodrigo Guedes de Carvalho, que vai apresentar o seu novo livro, intitulado "O Pianista do Hotel".

A programação, com o nome do orador inaugural ainda por anunciar, inclui também um painel, no último dia, sob o título de "Afinal o que é que a Europa tem de especial?", com a presença do ministro da Cultura de Cabo Verde, Abraão Vicente, e do escritor mexicano Antonio Sarabia.