Estreia

A cantautora norte-americana Emma Ruth Rundle sobe ao palco do Sabotage Club, esta noite, para apresentar Marked for Death.

Nesta estreia em solo nacional encontramos na sua folk taciturna uma esperança difusa.

Se o disco de estreia Some Heavy Ocean se apoiava maioritariamente em cândidos lamentos folk, em Marked for Death há um adensar da sonoridade, com camadas de guitarra distorcida.

Preço: €8