Música

O músico Caetano Veloso atua nos dia 16 e 17 de maio, no salão Preto e Prata do Casino Estoril, partilhando o palco com Teresa Cristina, com quem se apresentou o ano passado no Coliseu de Lisboa, anunciou a Estoril Sol.

"Caetano Veloso apresenta-se no palco Preto e Prata em versão acústica acompanhando-se ao violão, com um alinhamento em que vai recuperar alguns dos grandes êxitos da sua carreira. Teresa Cristina assegura a primeira parte de ambos os espetáculos", segundo o comunicado da sala de espetáculos.

Caetano Veloso regressa ao palco do Preto e Prata precisamente 30 anos depois da sua anterior atuação que esgotou esta sala, a 16 de maio de 1987.