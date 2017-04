Espontâneo 2017

A 6ª edição do Espontâneo 2017 invade o Centro Cultural Olga Cadaval com grandes nomes do improviso internacional, entre hoje e domingo. Este ano, o evento conta com a companhia portuguesa Instantâneos e com os pioneiros Os Improváveis que vão improvisar nos Impro Ensembles.

Entre os nomes internacionais o evento conta com Susan Messing uma das mais proeminentes improvisadoras dos Estados Unidos, que fez parte do elenco na mítica escola/teatro de improvisação de Chicago, o iO Theatre e no Second City’s Mainstag. Da Colômbia chega Gustavo Miranda, um dos pioneiros da improvisação no seu país e fundador da companhia Accíon Impro. Atualmente integra o elenco da peça Portátil, da companhia Porta dos Fundos.

Destaque ainda para César Gouvêa, director, ator, improvisador, professor, produtor e fundador de uma das companhias mais importantes, no panorama brasileiro, a Cia. do Quintal.

Conte também com Franck Buzz, cofundador e diretor artístico do Subito, o principal festival internacional de improviso em França, e Javier Pastor, um dos nomes mais sonantes da improvisação madrilena.