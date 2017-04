Cultura

Workshops, debates e conversas, filmes, speed dating com deputados e atividades para crianças são algumas das iniciativas gratuitas do Festival Política que se realiza pela primeira vez em Lisboa.

Com o objetivo de sensibilizar o público para a temática da Abstenção, o evento é amanhã e sábado, no Cinema S. Jorge. Hoje há Poesia Política na Rua Garrett.

O Festival Política apresenta-se como um palco de discussão que convida ao pensamento político dos portugueses, contribuindo para uma maior consciencialização do papel imprescindível da sociedade civil na decisão de novos rumos e assuntos de interesse coletivo, lembrando o dever de participação de todos os que escolhem abster-se desses debates.

A programação do evento inclui atividades abertas ao público, de acesso gratuito, como debates sobre “Como combater a Abstenção”, “Qual o é o papel do jornalismo independente na democracia”, workshops que passam por temáticas como “Civic Tech: Como juntar pessoas à volta da informação pública” e “Democracia adicta – os vícios da governação” e encontros “Cara a Cara com deputados” que juntam personalidades como Mariana Mortágua (Bloco de Esquerda), Sérgio Azevedo (PSD), Isabel Moreira (PS), Ana Rita Bessa (CDS-PP), Rita Rato (PCP), Heloísa Apolónia (PEV) e André Silva (PAN).

O Festival Política inclui debates e workshops (com tradução simultânea para linguagem gestual), filmes, arte, atividades para crianças e uma campanha de publicidade que pretende trazer o tema para a discussão pública. De destacar a estreia em Portugal dos filmes “Techo y Comida” (Espanha) e “Aristides de Sousa Mendes - un hombre bueno” (Argentina).

O website do Festival – http://www.festivalpolitica.pt – convida à sugestão de ideias viáveis para combater a abstenção. Estas propostas, a par das principais conclusões dos debates, serão entregues aos grupos parlamentares e partidos portugueses para avaliação e integração em propostas futuras.

Fernando Alvim, João Pina, Maria Flor Pedroso, Marina Costa Lobo e Hélio Morais abrem o festival, dia 21, às 17h30, com o Debate “Como combater a abstenção”, no São Jorge. Segue-se um speed dating onde cidadãos poderão conversar durante 5 minutos com deputados.

PROGRAMAÇÃO

20 de Abril (quinta-feira)

18h30 Poesia Política na Rua Garrett

Por Nuno Moura / Editora Douda Correria. Numa ação complementar ao programa do Festival, Nuno Moura declamará poesia política ao público que circule na Rua Garrett, relembrando a força das palavras.

21 de Abril (sexta-feira)

17h30 Debate: “Como combater a Abstenção” * - SALA 2

Académicos, cidadãos e artistas analisam os dados da abstenção em Portugal e propõem caminhos para colocar o tema na agenda política. (60’)

Moderador: Fernando Alvim. Participantes: João Pina (fotógrafo), Marina Costa Lobo (investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais), Hélio Morais (músico co-fundador dos Linda Martini e dos PAUS) e Maria Flor Pedroso (editora de política da Antena 1).

18h30 Cara a Cara com deputados * - PISO 1

Encontro entre os cidadãos e deputados representantes de todas as bancadas parlamentares. Durante cinco minutos, os participantes inscritos conversam com cada um dos sete deputados.

Participam Sérgio Azevedo (PSD), Rita Rato (PCP), Heloísa Apolónia (PEV), Mariana Mortágua (Bloco de Esquerda), André Silva (PAN), Isabel Moreira (PS) e Ana Rita Bessa (CDS-PP).

19h30 Conversa: O voto obrigatório é uma solução? O caso brasileiro * - SALA 2

A participação dos cidadãos na política e a questão do voto obrigatório, tendo como pano de fundo a sociedade brasileira. (60’)

Participantes: Jair Rattner (jornalista) e Luanda Cozetti (cantora dos Couple Coffee)”.

18h00 Filme: “Ressurgentes”, de Dácia Ibiapina (Brasil, 2015) – Sala 3

O filme acompanha os movimentos sociais de Brasília entre 2005 e 2013: Movimento Passe Livre (por um transporte gratuito e de qualidade), Fora Arruda e Máfia (contra o governador José Arruda) e Santuário Não se Move (contra a criação de um bairro em território indígena). (75′) ESTREIA NACIONAL

21h15 Filme: “Techo y Comida”, de Juan Miguel de Castillo (Espanha, 2015) – Sala 3

Uma mãe solteira e desempregada apenas em dinheiro para comer. Com medo de perder a tutela maternal do pequeno Adrián, de 8 anos, tenta levar uma vida normal. Até que o dono da casa onde vive, perante a falta de pagamento da renda, quer avançar com uma acção de despejo. Filme premiado em vários festivais de cinema espanhóis. A atriz principal, Natalia de Molina, venceu o Goya de melhor actriz. Apoio: Instituto Cervantes (93′) ESTREIA NACIONAL

22 de Abril (sábado)

10h00 Atelier Infantil: “Como se faz uma bandeira” - SALA 2

Conhecer os símbolos nacionais, a bandeira e o hino, a sua história e significados, são os principais objetivos desta oficina que pretende motivar uma reflexão em torno da identidade nacional e, em simultâneo, da identidade pessoal.

Atelier dinamizado pelo Serviço Educativo do Museu da Presidência da República.

12h15 Espetáculo de Teatro Infantil: NHA CASA, NHA BAIRRO (COMO SE CONSTRÓI O FUTURO?) - SALA 2

Esta peça é o resultado de um conjunto de improvisações feitas por crianças de territórios sensíveis do concelho de Loures e crianças de lugares que dizemos mais seguros. Juntas responderam ao desafio “qual é o teu lugar mais bonito?”. Para maiores de 4 anos. (40’)

Produção: Teatro Ibisco

15h00 às 19h00 Iniciativa Artística: “Abstenção De 0 a 25” - FOYER

Curadoria Jorge Matos/Zurrumurru.

Cinco autores vão conceber, cada um, uma peça serigráfica sobre o impacto da abstenção na vida política portuguesa. Estas peças serão impressas e vendidas no local.

Participam Alberto Faria, André da Loba, Carolina Maria, ± Miguel Januário, Sara Maia.

15h00 Workshop: “Civic Tech: Como juntar pessoas à volta da informação pública”, por Ana Isabel Carvalho e Ricardo Lafuente (45’)* – SALA 2

O termo “civic tech” tem tido um grande foco nos últimos anos, descrevendo esforços da sociedade civil de apontar questões sociais e delinear soluções para elas, de forma aberta e colaborativa. Os encontros “Date With Data” no Porto têm sido um exemplo de espaço cívico para desenvolver em conjunto essas soluções e que pela primeira vez se realizam em Lisboa.

16h00 Workshop: “A importância da transparência: como aceder à informação pública”, por Bárbara Rosa * – SALA 2

Qual é a relação entre transparência governativa e qualidade de vida dos cidadãos? O que é que cada um de nós pode fazer para transformar a cultura do segredo em cultura do acesso? Estas perguntas vão guiar uma apresentação que pretende converter os cidadãos em atores desta democracia que está cansada dos meros espectadores. (45’)

16h30- 20h00 Mini Hackathon – FOYER

A mini-hackathon seguirá o modelo dos encontros “Date With Data”, onde se valorizam as mãos na massa, o uso de fontes públicas de informação e a partilha de conhecimentos. Sempre com boa disposição e vontade de fazer coisas interessantes com outras pessoas. A ênfase do evento será prática, mas não é preciso qualquer especialização técnica para participar — apenas vontade e um computador portátil, nós tratamos do resto.

Coordenação: Ana Isabel Carvalho e Ricardo Lafuente

17h00 Workshop: “Democracia adicta - os vícios da governação” por João Paulo Batalha, presidente da TIAC – Transparência e Integridade, Associação Cívica* – Sala 2

“Em teoria, não existe diferença entre a teoria e a prática. Na prática, existe!”.. Esta velha frase anónima é a diferença entre a democracia que queremos e a democracia que temos. Neste workshop, o presidente da Transparência e Integridade, Associação Cívica, João Paulo Batalha, vai falar dos pecados de ação dos eleitos e dos pecados de omissão dos eleitores. A temida palavra C – corrupção – não é o tema central mas, tal como o outro, vai andar por aí. (45’)

18h00 Debate: Qual é o papel do jornalismo independente na democracia? * – Sala 2

O que é que os media mainstream não nos contam? Vamos juntar na mesma mesa quatro projetos de jornalismo independente, para analisar o papel do jornalismo na construção da democracia. Curadoria: É Apenas Fumaça.

Participam: Pedro Santos (É Apenas Fumaça), Carla Fernandes (Rádio AfroLis), Diogo Cardoso (Divergente) e Paulo Querido (ex. Jornal de Negócios e Expresso).

15h30 Filme: “Democracia – na onda dos dados”, de Daniel Bernet (Alemanha 2015) – Sala 3

Um documentário surpreendente sobre o processo legislativo a nível da União Europeia. Uma história fascinante e explosiva sobre um grupo de políticos que tentam proteger a sociedade digital dos perigos dos megadados e da vigilância maciça. Jan Philipp Albrecht e Viviane Reding tentam o que parece ser impossível e enfrentam um aparelho político duro, dominado pelas intrigas. (100’)

17h30 Filme: “Aristides de Sousa Mendes – un hombre bueno”, de Victor Lopes (Argentina, 2017) + conversa com realizador – Sala 3

Na tela conta-se a história de sete dias na vida do cônsul português na cidade francesa de Bordéus que, entre 16 e 23 de Junho de 1940, assinou cerca de 30 mil vistos que permitiram a muitas famílias de origem judia abandonar França tomada pelos nazis. Os salvo-condutos abriram a porta à entrada em Portugal e, para muitos, a viagem até ao outro lado do Atlântico. A conversa com o realizador terá tradução simultânea para linguagem gestual (30′) ESTREIA EUROPEIA