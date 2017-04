Actualidade

O Festival de Teatro de S. João da Madeira arranca esta sexta-feira com a peça "António e Maria", protagonizada por Maria Rueff, e apresenta mais 21 espetáculos, até 05 de maio, incluindo "Tartufo", com Maria do Céu Guerra.

A 11.ª edição do evento volta a ter como principal palco a Casa da Criatividade, mas leva encenações também aos Paços da Cultura, à Sala dos Fornos da Oliva Creative Factory e até às instalações fabris da empresa CEI - Companhia de Equipamentos Industriais.

Organizado pela autarquia local em parceria com o projeto "Espaço Aberto" do Agrupamento de Escolas Serafim Leite, o festival tem espetáculos a preços entre os 2,5 e os dez euros, e registou em 2016 uma afluência global de 4500 espectadores.