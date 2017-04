Actualidade

O Comando Territorial do Porto da GNR anunciou hoje ter recuperado, na Trofa e em Vila do Conde, milhares de peças provenientes de mais de 300 automóveis furtados, no valor de cinco milhões de euros.

Inserida num processo de investigação sobre crimes de furto e recetação de veículos furtados, desenvolvida desde fevereiro, a operação incluiu quatro buscas não domiciliárias em armazéns e em estabelecimento comercial de peças usadas de veículos automóveis.

"Exigiu uma análise, de forma pormenorizada, à proveniência dos milhares de componentes encontrados, destacando-se motores, caixas de velocidades, centralinas, bancos, tetos panorâmicos, eixos, 'charriots' e portas", esclarece a GNR, em comunicado.