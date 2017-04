Incêndios

O combate ao incêndio que se regista desde as 22:00 de quarta-feira na Peneda Gerês mobilizava ao início da tarde de hoje 60 operacionais, mais 40 que os que se encontravam no terreno pelas 09:00, disse à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo "o helicóptero pesado acionado cerca das 08:30 teve que desmobilizar por falta de condições de segurança para operar devido ao vento forte que se faz sentir naquela zona". Mas, de acordo com a mesma fonte, aquele meio aéreo "voltou a ser acionado às 12:00 por estarem reunidas as condições para auxiliar no combate às chamas que mantêm três frentes ativas".

Segundo o CDOS de Viana do Castelo "a frente de fogo que mais preocupa é que está virada ao lugar de Lourido, na freguesia de Entre Ambos-os-Rios, pela proximidade de habitações".