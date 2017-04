Actualidade

As remessas dos emigrantes subiram 15,6% em fevereiro, para 298,4 milhões de euros, ao passo que as verbas enviadas pelos imigrantes em Portugal aumentaram 9,25, para 41,87 milhões de euros.

De acordo com os dados do boletim estatístico do Banco de Portugal, hoje divulgado, o volume maior de remessas de emigrantes veio, como habitualmente, da Suíça, país de origem de 93,01 milhões de euros, o que representa uma subida de 12,1% face aos 82,93 milhões enviados em fevereiro do ano passado.

A seguir à Suíça, o maior volume de remessas por país aconteceu em França, onde os emigrantes portugueses enviaram 72,06 milhões de euros, o que equivale a uma subida de 24,8% face aos 57,73 milhões enviados em fevereiro de 2016.