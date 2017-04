Papa

O papa francisco canonizará a 15 de outubro na basílica de S. Pedro, no Vaticano, os "protomártires do Brasil", mortos nas perseguições anticatólicas no século XVII pelos holandeses, em que se inclui o padre português Francisco Ferro.

Nas perseguições na arquidiocese de Natal, sob jurisdição portuguesa, entre julho e outubro de 1645, morreram 30 pessoas, entre as quais os padres André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e o leigo Mateus Moreira.

As mortes ocorreram nas localidades de Cunhau e Uruacu, em Natal, estado do Rio Grande do Norte, durante uma missa dominical proferida por Soveral.