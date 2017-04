festival

Fat Joe, Deejay Telio, Deedz B, SlimCutz e Big completam o cartaz do festival Summer Fest, na Ericeira (Mafra), entre 30 de junho e 01 de julho, juntando-se a Seal Paul e Post Malone, anunciou hoje a organização.

O rapper norte-americano Fat Joe, autor de "all the way up", e o português dj Big, uma das principais referências do hip hop nacional, juntam-se ao cartaz do dia 30.

Para 01 de julho, a organização do Summer Fest anunciou o português dj SlimCutz e o angolano Deejay Telio, uma das principais revelações do hip hop em língua portuguesa, que vai aparecer ao lado de Deedz B.