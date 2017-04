Actualidade

O Metro do Porto registou no primeiro trimestre de 2017 um crescimento de 8% no número de clientes, superando, pela primeira vez, os 15 milhões de passageiros entre janeiro e março, revelou hoje à Lusa fonte da empresa.

"O Metro do Porto alcançou em 2017 a melhor marca de sempre no primeiro trimestre de um ano, superando pela primeira vez na sua história a marca dos 15 milhões de clientes entre Janeiro e Março. O primeiro trimestre de 2017 representa um crescimento de 8 por cento face a 2016, com um adicional de 1,1 milhões de validações", descreve a mesma fonte.

A empresa acrescenta que as linhas Amarela (que liga o Porto a Vila Nova de Gaia) e Violeta (de ligação ao Aeroporto) são as que "lideram o ranking do aumento de procura".