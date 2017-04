Actualidade

O Banco Mundial considera que a divulgação de empréstimos escondidos em Moçambique potenciou o abrandamento económico do país, diminuiu a confiança dos investidores e desvalorizou significativamente a moeda, fazendo disparar a dívida para 130% do PIB em 2016.

"A trajetória de crescimento de Moçambique foi descarrilada pela rápida deterioração do país na posição sobre a dívida, que erodiu a confinaça dos investidores, desvalorizou significativamente a moeda local e levou a um aperto da política monetária e orçamental", lê-se no relatório do Banco Mundial sobre 'O Pulsar de África'.

"O recente incumprimento financeiro do Governo e o peso da dívida estão a retrair o investimento", sublinha o relatório, que diz que a dívida do país em função do PIB subiu mais de 60 pontos percentuais em dois anos, passando de 60% do PIB em 2014 para 130% do PIB no ano passado, sendo que a média deste rácio na África subsaariana é de 48% da riqueza de cada país.