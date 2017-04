Sarampo

A ministra da Presidência considerou hoje que o surto de sarampo deve ser visto "com serenidade e não passa necessariamente por medidas proibicionistas", rejeitando uma decisão do Governo "em cima da hora sem a reflexão necessária".

"A questão deve ser vista com serenidade e não passa necessariamente por medidas proibicionistas. Vai ser avaliada, com recurso ao conhecimento científico, provavelmente também discutida no parlamento", respondeu Maria Manuel Leitão Marques aos jornalistas na conferência de imprensa do Conselho de Ministros de hoje quando questionada sobre as medidas a adotar a propósito do sarampo.

De acordo com a ministra da Presidência, a informação científica "mostra que Portugal está até numa boa situação em matéria de prevenção nesse domínio e até comparado com outros países onde a vacinação é obrigatória não está em pior situação, está em melhor".