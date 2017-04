Actualidade

O reforço do CaixaBank no BPI e o aumento de capital do BCP ajudaram as contas externas de Portugal até fevereiro, que passaram de défice a excedente, apesar de o reembolso antecipado ao FMI realizado ter contribuído negativamente.

O Banco de Portugal (BdP) publicou hoje os dados da balança de pagamentos nos dois primeiros meses deste ano, que registou um saldo positivo de 211 milhões de euros, o que compara com um défice de 358 milhões de euros verificado no mesmo período do ano passado.

A justificação apresentada pela instituição liderada por Carlos Costa é "o aumento do investimento de não residentes em bancos residentes", que melhoraram as contas de Portugal com o estrangeiro.